"Не верю, что бой состоится": Промоутер Усика высказал удручающее предположение о поведении Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, раскритиковал поведение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, с которым они никак не могут договориться об объединительном бое.

По его словам, британский боксер постоянно желает изменить детали соглашения, пытаясь таким образом избежать боя, и даже если украинец примет все условия соперника, поединок все равно будет под большим вопросом.

"Как сказал Усик, жадное Пузо все еще надеется найти способ уклониться от боя. Мы знали раньше и знаем это сейчас: как только Усик откажется от реванша, они будут искать другую причину, чтобы убежать от поединка. Я скажу почему. Он блефовал, а Усик его разоблачил. Я уверен на сто процентов, он не ожидал, что Усик примет распределение гонорара 70 на 30.

Мы говорили, что он до сих пор не начал тренировочный лагерь, и вот на следующее утро он делает театральное представление, будто бегает трусцой и дерется с кем-то в ринге. Это все ни о чем. Он не готов и боится драться. Он попытается найти способ избегать Усика как можно дольше.

Мы ему не верим и не доверяем. Еще одна вещь, которую нужно знать: когда мы начали переговоры, сторона Фьюри первой попросила пункт о реванше. Фьюри был первым, кто попросил реванш - мы поддержали это.

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Я не верю, что бой состоится. Даже если мы сейчас согласимся со всеми условиями Фьюри, он все равно будет искать возможность убежать. Он просто не хочет, чтобы этот бой состоялся, поскольку знает, что не готов к нему. Осталось всего пять недель. Этого недостаточно любому настоящему бойцу, чтобы подготовиться к поединку за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. В то же время Усик готов, он с декабря в тренировочном лагере.

Окончательное решение принимает Усик. Он пошел на уступки первый раз, второй раз и сделает это в третий раз. Что бы мы ни приняли от Фьюри, это не спасет бой, Тайсон все равно от него сбежит. Мы не верим "Цыганскому королю". Фьюри пытается скрыться. Мне очень жаль фанатов Тайсона в Великобритании и во всем мире.

Бойцу должно быть стыдно за такое поведение. Дело не в деньгах, а в страхе. Такой большой человек, как Фьюри не может настолько бояться. Усик очень хочет этого боя. Он не может сразиться сам, ему нужен соперник в ринге. Тем временем его оппонент убегает от него. Я не думаю, что этот бой состоится 29 апреля, какие бы условия не принял Усик", - приводит слова Красюка talkSPORT.

Ранее Александр Усик также отреагировал на новое условие Тайсона Фьюри по поводу боя.