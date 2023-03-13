iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Не верю, что бой состоится": Промоутер Усика высказал удручающее предположение о поведении Фьюри

Представитель украинского боксера считает, что британец любыми способами пытается избежать поединка.
Вчера, 21:45
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, раскритиковал поведение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, с которым они никак не могут договориться об объединительном бое.

По его словам, британский боксер постоянно желает изменить детали соглашения, пытаясь таким образом избежать боя, и даже если украинец примет все условия соперника, поединок все равно будет под большим вопросом.

"Как сказал Усик, жадное Пузо все еще надеется найти способ уклониться от боя. Мы знали раньше и знаем это сейчас: как только Усик откажется от реванша, они будут искать другую причину, чтобы убежать от поединка. Я скажу почему. Он блефовал, а Усик его разоблачил. Я уверен на сто процентов, он не ожидал, что Усик примет распределение гонорара 70 на 30.

Мы говорили, что он до сих пор не начал тренировочный лагерь, и вот на следующее утро он делает театральное представление, будто бегает трусцой и дерется с кем-то в ринге. Это все ни о чем. Он не готов и боится драться. Он попытается найти способ избегать Усика как можно дольше.

Мы ему не верим и не доверяем. Еще одна вещь, которую нужно знать: когда мы начали переговоры, сторона Фьюри первой попросила пункт о реванше. Фьюри был первым, кто попросил реванш - мы поддержали это.

Читай также: Фьюри предложил Усику провести бой без опции реванша

Я не верю, что бой состоится. Даже если мы сейчас согласимся со всеми условиями Фьюри, он все равно будет искать возможность убежать. Он просто не хочет, чтобы этот бой состоялся, поскольку знает, что не готов к нему. Осталось всего пять недель. Этого недостаточно любому настоящему бойцу, чтобы подготовиться к поединку за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. В то же время Усик готов, он с декабря в тренировочном лагере.

Окончательное решение принимает Усик. Он пошел на уступки первый раз, второй раз и сделает это в третий раз. Что бы мы ни приняли от Фьюри, это не спасет бой, Тайсон все равно от него сбежит. Мы не верим "Цыганскому королю". Фьюри пытается скрыться. Мне очень жаль фанатов Тайсона в Великобритании и во всем мире.

Бойцу должно быть стыдно за такое поведение. Дело не в деньгах, а в страхе. Такой большой человек, как Фьюри не может настолько бояться. Усик очень хочет этого боя. Он не может сразиться сам, ему нужен соперник в ринге. Тем временем его оппонент убегает от него. Я не думаю, что этот бой состоится 29 апреля, какие бы условия не принял Усик", - приводит слова Красюка talkSPORT.

Ранее Александр Усик также отреагировал на новое условие Тайсона Фьюри по поводу боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

Статьи по теме

Работа с гирями и грушей: Усик показал, как готовится к бою с Фьюри Работа с гирями и грушей: Усик показал, как готовится к бою с Фьюри
"Хватит лгать": Менеджер Усика призвал Фьюри прекратить выдумывать новые условия для боя "Хватит лгать": Менеджер Усика призвал Фьюри прекратить выдумывать новые условия для боя
Жирона Цыганкова не удержала ничью с Атлетико Жирона Цыганкова не удержала ничью с Атлетико
Милан неожиданно не смог переиграть Салернитану Милан неожиданно не смог переиграть Салернитану
Помочь журналистам

Видео

Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги
Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде завершился этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
Жирона Цыганкова не удержала ничью с Атлетико
Европа23:47
Милан неожиданно не смог переиграть Салернитану
Европа23:09
Шотландский клуб провел благотворительный сбор для Украины
Бокс22:58
Работа с гирями и грушей: Усик показал, как готовится к бою с Фьюри
Европа22:51
Экс-вратарь Шахтера и Кривбасса умер в возрасте 40 лет
Бокс22:22
"Хватит лгать": Менеджер Усика призвал Фьюри прекратить выдумывать новые условия для боя
Бокс22:15
"Cпойлер на завтра": Промоутер Усика потроллил Фьюри за уклонение от боя
Европа21:49
Милан отметился необычным достижением в матче против Салернитаны
Бокс21:45
"Не верю, что бой состоится": Промоутер Усика высказал удручающее предположение о поведении Фьюри
Европа21:30
Манчестер Сити вступил в гонку с Ливерпулем за хавбека Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK