"Перестань ныть": Усик отреагировал на очередной ультиматум Фьюри

Украинец Александр Усик отреагировал на ультиматум Тайсона Фьюри, который заявил, что готов драться только, если не будет реванша.

Боксер напомнил своему визави, что пункт о реванше был включен со стороны британца и призвал перестать играть в глупые игры.

"Привет, пузо, пункт о реванше был включен с твоей стороны, а не с моей. Перестань ныть и уклоняться или освободи пояс. Мне нужно звание абсолюта, а не играться с тобой глупые игры", - заявил Усик в видеообращении.

Hey #greedybelly the rematch clause came from your side not mine.

Stop whining and ducking. Be a man, ink the contract or vacate the belt. I need undisputed and not to play your stupid games 🦆🦆🦆@Tyson_Fury pic.twitter.com/u9DaoX2fr4