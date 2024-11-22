iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси: Я прожил почти всю свою жизнь в Каталонии и хочу туда вернуться

Ждем аренду в Барселону в зимнее трансферное окно?
Сегодня, 15:08
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Легенда Барселоны и ныне игрок Интер Майами Лионель Месси дал интервью каталонскому радио Сат3, где рассказал, что скучает по этому региону.

По словам футболиста, он хотел бы вернуться в Каталонию во время или после завершения своей карьеры.

"Мои дети каталонцы, и я прожил там почти всю свою жизнь. Правда заключается в том, что я чувствую, что я родом из Барселоны, и что я хотел бы вернуться туда когда-нибудь. 

Потому что я, мои дети и моя жена скучаем по Барселоне. Мы оставили там много воспоминаний", - сказал Лионель.

Отметим, что Интер Майами вылетел из плей-офф МЛС, а следующий регулярный сезон стартует в конце февраля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

Статьи по теме

Защитник клуба МЛС: Лига создала все условия, чтобы Месси сиял Защитник клуба МЛС: Лига создала все условия, чтобы Месси сиял
Экс-игрок Барселоны: Роналду - лучший футболист среди людей Экс-игрок Барселоны: Роналду - лучший футболист среди людей
Интер Майами с Месси сенсационно вылетел из первого раунда плей-офф МЛС Интер Майами с Месси сенсационно вылетел из первого раунда плей-офф МЛС
Агуэро дал совет Месси об участии на ЧМ-2026 Агуэро дал совет Месси об участии на ЧМ-2026
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров
Футбол сегодня: Возвращение клубных матчей
просмотров

Последние новости

Украина18:00
УПЛ: Карпаты и Колос откроют 14-й тур
Европа17:59
Тренер Жироны рассказал, когда Цыганков сможет вернуться на поле
Другие страны17:48
Легенда Барселоны возглавит Интер Майами
Формула 117:30
Формула-1 согласна расширить чемпионат до 11 команд - источник
Лига наций17:23
Ребров - о жеребьевке Лиги наций: Это вызов, когда речь идет о таких командах, как Бельгия
Киберспорт17:17
Команда Зинченко вышла в финал CCT Series 5, где могут встретиться с NaVi Junior
Лига наций16:56
"Знаем, как играть против Украины": Тренер Бельгии отреагировал на жеребьевку Лиги наций
Европа16:25
Родри озвучил примерные сроки своего возвращения после тяжелой травмы
Киберспорт15:56
Европейский RMR-турнир. Группа B: Passion UA ​​узнали следующего соперника, Spirit сыграют с G2
Европа15:08
Месси: Я прожил почти всю свою жизнь в Каталонии и хочу туда вернуться
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK