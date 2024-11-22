Месси: Я прожил почти всю свою жизнь в Каталонии и хочу туда вернуться

Легенда Барселоны и ныне игрок Интер Майами Лионель Месси дал интервью каталонскому радио Сат3, где рассказал, что скучает по этому региону.

По словам футболиста, он хотел бы вернуться в Каталонию во время или после завершения своей карьеры.

"Мои дети каталонцы, и я прожил там почти всю свою жизнь. Правда заключается в том, что я чувствую, что я родом из Барселоны, и что я хотел бы вернуться туда когда-нибудь.

Потому что я, мои дети и моя жена скучаем по Барселоне. Мы оставили там много воспоминаний", - сказал Лионель.

Отметим, что Интер Майами вылетел из плей-офф МЛС, а следующий регулярный сезон стартует в конце февраля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!