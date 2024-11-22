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"Знает, как использовать преимущество": Экс-чемпион оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком

Именитый боксер рассказал, за счет чего британец может одержать победу.
Сегодня, 14:28
Фьюри и Усик проведут реванш / Getty Images
Фьюри и Усик проведут реванш / Getty Images

Бывший чемпион мира Шон Портер поделился ожиданиями от реванша между Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

По его мнению, британский боксер способен одержать победу во втором поединке с украинцем.

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"На самом деле я ожидаю, что Фьюри победит в реванше. Он больше Усика, и, в отличие от большинства бойцов, Тайсон знает, как использовать это преимущество в габаритах, размах рук и скорость.

Я думаю, что весь реванш сложится так, как первая половина первого поединка. Весь бой пройдет таким образом. Очень сфокусированный и решительный Фьюри - это тихий и неустанный Фьюри", - сказал Портер в комментарии ProBox TV.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее были названы цены на PPV-трансляции реванша Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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