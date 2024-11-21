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Названы цены на PPV-трансляции реванша Усик – Фьюри

Определен официальный транслятор второго боя.
Вчера, 20:50
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель поясов по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик проведет поединок против бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри.

Официальным транслятором боя будет стриминговая платформа DAZN. 

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В Великобритании стоимость просмотра поединка составит 24,99 фунта стерлингов, а в США – 39,95 доллара. Для жителей Украины DAZN установил ценник 884 гривны. 

На данный момент неизвестно, кто будет транслятором боя в Украине.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее были названы гонорары Усика и Фьюри за реванш.

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