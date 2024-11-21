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"Не могу дождаться": Усик сделал заявление о реванше с Фьюри

Украинец показал фотографию со своего лагеря.
Сегодня, 17:22
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик высказался о втором поединке с Тайсоном Фьюри.

Украинец опубликовал фотографию из своего тренировочного лагеря.

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"Остался один месяц до реванша с Фьюри. Не могу дождаться, когда выйду на ринг в Эр-Рияде", - написал Усик.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее были названы гонорары Усика и Фьюри за реванш.

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