Фьюри предложил Усику провести бой без опции реванша

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) обратился к обладателю поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александру Усику (20-0, 13 KO).

Британец в Instagram-stories опубликовал пост, в котором предложил провести бой без опции реванша.

"Привет, это Тайсон Фьюри. Имею короткое включение. Сегодня я разговаривал с юристом по опции реванша в контракте на бой с Александром Усиком. Как насчет того, чтобы не было ни одного чертового положения о праве на реванш? Для нас обоих".

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"Давайте полностью повысим ставку. Никогда не следует беспокоиться о том, что будет в будущем и сколько долларов можно получить после поражения. 29 апреля, без опции реванша. Победитель забирает все, лузер уходит домой ни с чем. Как насчет этого? Соглашайся, с**а", - сказал Фьюри.

Отметим, что титульный бой запланирован на 29 апреля в Великобритании.

Ранее промоутер Фьюри назвал условие, при котором Тайсон подпишет контракт на бой с Усиком.