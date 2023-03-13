iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Фьюри предложил Усику провести бой без опции реванша

Британец продолжает ставить условия украинскому чемпиону.
Сегодня, 14:55
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) обратился к обладателю поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александру Усику (20-0, 13 KO).

Британец в Instagram-stories опубликовал пост, в котором предложил провести бой без опции реванша.

"Привет, это Тайсон Фьюри. Имею короткое включение. Сегодня я разговаривал с юристом по опции реванша в контракте на бой с Александром Усиком. Как насчет того, чтобы не было ни одного чертового положения о праве на реванш? Для нас обоих".

Читай также: Беллью: Усик продал себя очень дешево

"Давайте полностью повысим ставку. Никогда не следует беспокоиться о том, что будет в будущем и сколько долларов можно получить после поражения. 29 апреля, без опции реванша. Победитель забирает все, лузер уходит домой ни с чем. Как насчет этого? Соглашайся, с**а", - сказал Фьюри.

Отметим, что титульный бой запланирован на 29 апреля в Великобритании.

Ранее промоутер Фьюри назвал условие, при котором Тайсон подпишет контракт на бой с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Перестань ныть": Усик отреагировал на очередной ультиматум Фьюри "Перестань ныть": Усик отреагировал на очередной ультиматум Фьюри
Беллью: Усик продал себя очень дешево Беллью: Усик продал себя очень дешево
Промоутер Фьюри назвал условие, при котором Тайсон подпишет контракт на бой с Усиком Промоутер Фьюри назвал условие, при котором Тайсон подпишет контракт на бой с Усиком
Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков
Помочь журналистам

Видео

Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги
Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде завершился этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202418:42
Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков
Украина18:40
"Продолжает исполнять обязанности": В УАФ отреагировали на отстранение Павелко от должности
Лига Европы18:17
Шахтер прибыл в Роттердам на матч Лиги Европы с Фейеноордом
Европа18:05
Тоттенхэм определился с будущим Кейна
Бокс17:42
"Перестань ныть": Усик отреагировал на очередной ультиматум Фьюри
Украина17:28
Павелко отстранили от должности президента УАФ
Европа17:23
Защитник Реала поделился ожиданиями от ответного матча с Ливерпулем
Европа16:58
Названы сроки восстановления Погба после очередной травмы
Европа16:51
Новый волшебник: Карикатурист сравнил Эдегора с именитым футболистом
Европа16:26
Вызванный в сборную Украины Коноплянка получил травму на тренировке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK