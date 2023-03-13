Промоутер Фьюри назвал условие, при котором Тайсон подпишет контракт на бой с Усиком

Фрэнк Уоррен назвал дату боя за звания абсолютного чемпиона между Фьюри и Усиком.

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил о том, что его подопечный согласен провести поединок с Александром Усиком.

По словам функционера, британец подпишет контракт при условии, что стороны достигнут окончательного соглашения.

"Тайсон в деле, при условии, что все пункты контракта будут улажены и все будут на одной волне. Нам нужно продолжать двигаться вперед, и я уверен, что тогда бой состоится".

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Уоррен добавил, что титульный бой пройдет 29-го апреля.

"29-е апреля - это дата поединка. В какое-то время я не был уверен, что Тайсон пойдет на это, но он в порядке. Суть в том, что оба парня вышли и сказали, что хотят драться. Очевидно, что теперь мы должны подписать контракт. Все работают над этим. Думаю, скоро завершим сделку", - цитирует промоутера talkSPORT.

Отметим, что титульный бой, вероятно, пройдет в Великобритании на стадионе Уэмбли.

Ранее сообщалось, что Фьюри начал подготовку к бою с украинцем.