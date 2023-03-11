Фьюри начал подготовку к бою с Усиком

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) начал подготовку к бою с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 KO).

Британский боксер опубликовал видео в Instagram-stories, в котором сообщил, что начал тренировочный лагерь.

"Сегодня первый день моих тренировок к бою с Усиком. Мне не нужно 6 или 4 месяца, у меня есть 6 недель и неделя отдыха. Готово, счастливых дней. Я собираюсь навязать свою волю этому маленькому подлому ублюдку. Вставайте, ребята, не могу ждать, чтобы править Великобританией", - сказал Фьюри.

Отметим, что титульный бой запланирован на 29 апреля.

Ранее президент WBA выступил с заявлением по поводу боя Усик и Фьюри.