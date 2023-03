Президент WBA выступил с заявлением по поводу боя Усик и Фьюри

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) согласился провести поединок против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).

Президент WBA Хильберто Мендоза выступил с заявлением касательно титульного боя. По словам функционера, он получил подтверждение от команд украинца и британца о договоренности по бою.

Стороны попросили время для работы над контрактом, чтобы закрыть соглашение.

