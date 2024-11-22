Звезда Реала основал собственную киберспортивную организацию
Тибо Куртуа решил начать с гоночных симуляторов.
Голкипер Реала Тибо Куртуа также решил вложиться в киберспорт.
Бельгийский ветеран основал собственную киберспортивную организацию TC Esports.
Новоиспеченный коллектив начнет свой путь в гоночных симуляторах, так как Куртуа является большим поклонником автоспорта.
Во время пандемии голкипер участвовал в виртуальных заездах, которые организовавала Формула-1. Также Тибо владеет командой, выступающей в испанской Формуле-4.
Напомним, ранее команда Зинченко пробилась в финал CCT Series 5.
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