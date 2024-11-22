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Звезда Реала основал собственную киберспортивную организацию

Тибо Куртуа решил начать с гоночных симуляторов.
Вчера, 22:19
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Голкипер Реала Тибо Куртуа также решил вложиться в киберспорт.

Бельгийский ветеран основал собственную киберспортивную организацию TC Esports.

Новоиспеченный коллектив начнет свой путь в гоночных симуляторах, так как Куртуа является большим поклонником автоспорта.

Во время пандемии голкипер участвовал в виртуальных заездах, которые организовавала Формула-1. Также Тибо владеет командой, выступающей в испанской Формуле-4.

Напомним, ранее команда Зинченко пробилась в финал CCT Series 5.

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