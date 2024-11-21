Два украинских коллектива прошли в плей-офф CCT Series 5

NaVi Junior и Passion UA сразятся за 50 тысяч долларов.

16 ноября стартовал онлайн турнир по Dota 2 CCT Series 5.

Со старта в нем принимали участие три украинских коллектива - NaVi Junior, Passion UA и Паляниця. Однако последние не смогли преодолеть групповой этап, заняв последнее место в группе.

Уже в четверг, 21 ноября, стартует плей-офф турнира, где украинские коллективы встретятся с другими европейскими и росийскими орагнизациями в погоне за призовым фондом в 50 тысяч долларов.

Расписание и результаты украинских команд на CCT Series 5

Четвертьфинал верхней сетки

11:00 NaVi Junior - MOUZ

14:00 AVULUS - Passion UA

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