Balu Team распустила состав по Dota 2
Организация сообщила, что после завершения совместной работы команда одержала победы на втором и третьем этапах чемпионата Украины UESF, а также выступила в закрытой квалификации на Esports World Cup 2026.
При этом на международной сцене коллективу не удалось добиться ожидаемых результатов. В связи с этим Balu Team решила поставить свое Dota 2-направление на паузу.
Капитан команды Андрей "chipikao»" Демчина продолжит контракт с Balu Team. Константин "Rakuzan" Малинин временно станет амбассадором организации.
Свободными агентами стали Дмитрий "d1man41g" Махнивчик, Артем "qute" Дьяченко, Владимир "Akamu" Закржевский и Виталий "kaeioet" Воедило.
При этом Денис "kiki" Сайкевич, который не входил в основной состав, продолжит выступать в структуре Balu Team. Именно вокруг него организация потенциально может построить новый состав в будущем.
В Balu Team отметили, что не закрывают для себя возможность возвращения в Dota 2. Если на рынке появится подходящая возможность и качественный пул игроков, клуб рассмотрит создание новой команды.
Напомним, ранее NaVi проиграли в гранд-финале PGL Wallachia Season 9.
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