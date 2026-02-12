iSport.ua
Valve анонсировала The International-2026

Шанхай примет турнир по Dota 2.
Сегодня, 17:40       Автор: Андрей Безуглый
The International-2026
Компания Valve определилась с локацией и датой The International-2026.

Главный турнир года по Dota 2 в этом году состоится в Шанхае, в спортивном центре Восток.

Уже в начале июня пройдут открытые отборы для всех желающих, а в конце - региональные квалификации.

Сам же турнир традиционно будет состоять из двух частей - групповой стадии (13-16 августа) и плей-офф (20-23 августа).

Напомним, что текущим чемпионом The International являются Team Falcons.

Напомним, что уже 14 февраля NaVi стартуют в плей-офф BLAST Slam VI.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 The International

