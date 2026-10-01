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Бутылка пива на столе у игрока: мендежер команды объяснила ситуацию

Менеджер состава NAVI по Dota 2 Жанна Батьковна прокомментировала появление бутылки пива на столе украинского киберспортсмена Тараса «gotthejuice» Линникова во время матча BLAST Slam VIII.
Сегодня, 17:03       Автор: Сергей Носенко
Тарас «gotthejuice» Линников / NAVI FUN
Тарас «gotthejuice» Линников / NAVI FUN

Во время трансляции зрители заметили бутылку на столе игрока NAVI.

После завершения выступления на турнире Батьковна объяснила ситуацию в своем Telegram-канале.

"Тарас трезвый играл, просто как и любой дотер, не убирался пару месяцев со стола. Бывает", — написала менеджер NAVI.

BLAST Slam VIII проходит с 29 сентября по 11 октября. В турнире участвуют 16 команд, которые разыгрывают призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.

NAVI завершила выступление на BLAST Slam VIII после двух поражений. Сначала украинская команда уступила 1win со счетом 1:2, а затем проиграла Team Nemesis — 1:2. В итоге "рожденные побеждать" заняли 13–16-е место.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 пиво navi

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