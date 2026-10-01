Бутылка пива на столе у игрока: мендежер команды объяснила ситуацию

Менеджер состава NAVI по Dota 2 Жанна Батьковна прокомментировала появление бутылки пива на столе украинского киберспортсмена Тараса «gotthejuice» Линникова во время матча BLAST Slam VIII.

Во время трансляции зрители заметили бутылку на столе игрока NAVI.

После завершения выступления на турнире Батьковна объяснила ситуацию в своем Telegram-канале.

"Тарас трезвый играл, просто как и любой дотер, не убирался пару месяцев со стола. Бывает", — написала менеджер NAVI.

BLAST Slam VIII проходит с 29 сентября по 11 октября. В турнире участвуют 16 команд, которые разыгрывают призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.

NAVI завершила выступление на BLAST Slam VIII после двух поражений. Сначала украинская команда уступила 1win со счетом 1:2, а затем проиграла Team Nemesis — 1:2. В итоге "рожденные побеждать" заняли 13–16-е место.

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