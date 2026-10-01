НХЛ: Три сухих периода в Северной Каролине, Ванкувер дожал Эдмонтон
Завершились матчи игрового дня в НХЛ.
Состоялись пять поединков нового регулярного чемпионата в Национальной Хоккейной Лиге, и сразу два из них завершились в овертаймах.
В целом, только Вегас смог обыграть Чикаго достаточно уверенно, не откладывая решение всех вопросов до последних минут игры.
Результаты матчей НХЛ за 1 октября
Каролина – Флорида – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
- · 0:1 – 64 Форслинг (Верхеге)
Торонто – Монреаль – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Шайбы:
- · 1:0 – 0 Нюландер (Райли, Марченко)
- · 1:1 – 10 Андерсон (Каррье, Дак)
- · 1:2 – 24 Болдюк (Матисон, Андерсон)
- · 1:3 – 53 Каррье
- · 2:3 – 55 Нюландер (Коуэн, Таварес)
Бостон – Рейнджерс – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Шайбы:
- · 1:0 – 56 Минтен (Лорей)
- · 2:0 – 57 Петерка (Линдхольм, Линдхольм)
- · 3:0 – 57 Кастелик (Минтен, Хуснутдинов)
Эдмонтон – Ванкувер – 5:6 ОТ (1:1, 1:1, 3:3, 0:1)
Шайбы:
- · 0:1 – 9 Коттер
- · 1:1 – 16 Бушар
- · 1:2 – 22 Росси (Эхгрен, Гронек)
- · 2:2 – 34 Бушар (Макдэвид, Форментон)
- · 2:3 – 41 Леккеримяки (Дебраск, Олексиак)
- · 2:4 – 42 Сассон (О’Коннор, Карлссон)
- · 2:5 – 45 Петерссон (Гронек, Бесер)
- · 3:5 – 48 Подколзин (Бушар, Ши)
- · 4:5 – 49 Бушар (Макдэвид)
- · 5:5 – 59 Подколзин (Драйзайтль, Бушар)
- · 5:6 – 61 Коттер (Сассон)
Вегас – Чикаго – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Шайбы:
- · 1:0 – 10 Олофссон (Айкел, Теодор)
- · 2:0 – 15 Коннелли (Макнэбб, Теодор)
- · 2:1 – 32 Гринвей (Грин, Кайзер)
- · 3:1 – 35 Айкел (Барбашев, Макнэбб)
- · 3:2 – 44 Кейн
- · 4:2 – 44 Ханифин (Дауд, Гэткомб)
- · 5:2 – 57 Стоун (Айкел, Барбашев)
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