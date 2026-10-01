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Футбол

Миколенко не сыграет против Северной Ирландии

Защитник сборной Украины продолжит восстановление после травмы.
Сегодня, 13:35       Автор: Василий Войтюк
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера сообщил, что защитник Виталий Миколенко не сыграет в матче против Северной Ирландии.

Национальная сборная Украины в рамках третьего тура Лиги наций сыграет с Северной Ирландией завтра, 2 октября, в словацком городе Трнава.

Миколенко пропустил предыдущий матч против Грузии из-за повреждения и не успел полностью восстановиться к следующей встрече. Главный тренер сообщил, что было принято решение не рисковать здоровьем футболиста и дать ему возможность полностью восстановиться.

На ISPORT доступен прогноз на матч Украина — Северная Ирландия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виталий Миколенко

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