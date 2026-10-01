Онлайн-трансляция пресс-конференции Андреа Мальдеры

За день до поединка третьего тура Лиги наций между Украиной и Северной Ирландией наставник нашей национальной сборной Андреа Мальдера проведет пресс-конференцию.

На ней главный тренер ответит на вопросы журналистов. Онлайн-трансляция пресс-конференции будет доступна на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола. Начало мероприятия — в 13:00.

Сам поединок между Украиной и Северной Ирландией состоится 2 октября в словацком городе Трнава. Старт матча — в 21:45.

На ISPORT доступен прогноз на поединок Украина — Северная Ирландия

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!