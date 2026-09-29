Украина - Северная Ирландия: прогноз на матч Лиги наций 2 октября
Узнай на ISPORT, кто может победить в поединке украинской и североирландской сборных.
2 октября сборная Украины встретится с Северной Ирландией в очередном матче Лиги наций розыгрыша-2026/27.
Поединок обещает стать важным для украинской команды, которая стремится продолжить набирать очки в турнире.
Коэффициент и ставки на матч Украина - Северная Ирландия
В предстоящем поединке букмекеры оценивают шансы команд достаточно равными, хотя небольшое преимущество отдают сборной Украины.
Прогноз букмекеров на матч Украина - Северная Ирландия:
- Победа Украины - 2,05
- Ничья - 3,40
- Победа Северной Ирландии - 3,60
Сборная Украины уже сыграла два матча в нынешнем турнире и набрала в них четыре очка. Столько же и у Северной Ирландии, с которой Украина разделяет первое место в квартете.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!