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Украина - Северная Ирландия: прогноз на матч Лиги наций 2 октября

Узнай на ISPORT, кто может победить в поединке украинской и североирландской сборных.
Сегодня, 14:27       Автор: Василий Войтюк
Украина / Getty Images
Украина / Getty Images

2 октября сборная Украины встретится с Северной Ирландией в очередном матче Лиги наций розыгрыша-2026/27.

Поединок обещает стать важным для украинской команды, которая стремится продолжить набирать очки в турнире.

Коэффициент и ставки на матч Украина - Северная Ирландия

В предстоящем поединке букмекеры оценивают шансы команд достаточно равными, хотя небольшое преимущество отдают сборной Украины.

Прогноз букмекеров на матч Украина - Северная Ирландия:

  • Победа Украины - 2,05
  • Ничья - 3,40
  • Победа Северной Ирландии - 3,60

Сборная Украины уже сыграла два матча в нынешнем турнире и набрала в них четыре очка. Столько же и у Северной Ирландии, с которой Украина разделяет первое место в квартете.

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