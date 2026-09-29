Украина - Северная Ирландия: прогноз на матч Лиги наций 2 октября

Узнай на ISPORT, кто может победить в поединке украинской и североирландской сборных.

2 октября сборная Украины встретится с Северной Ирландией в очередном матче Лиги наций розыгрыша-2026/27.

Поединок обещает стать важным для украинской команды, которая стремится продолжить набирать очки в турнире.

Коэффициент и ставки на матч Украина - Северная Ирландия

В предстоящем поединке букмекеры оценивают шансы команд достаточно равными, хотя небольшое преимущество отдают сборной Украины.

Прогноз букмекеров на матч Украина - Северная Ирландия:

Победа Украины - 2,05

- 2,05 Ничья - 3,40

- 3,40 Победа Северной Ирландии - 3,60

Сборная Украины уже сыграла два матча в нынешнем турнире и набрала в них четыре очка. Столько же и у Северной Ирландии, с которой Украина разделяет первое место в квартете.

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