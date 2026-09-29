Бывший игрок Ман Сити, убивший двух людей, умер в возрасте 32 лет

Бывший защитник Манчестер Сити Кортни Меппен-Уолтер умер в возрасте 32 лет. О смерти футболиста сообщил его бывший клуб "Бери". Причина и обстоятельства смерти не разглашаются.

Меппен-Уолтер был воспитанником Манчестер Сити, в академию которого он пришел в 2003 году. Он представлял сборную Англии на юношеском уровне и дважды попадал в заявку команды на матчи Лиги чемпионов, однако за первую команду "Манчестер Сити" так и не сыграл.

В 2013 году, когда Меппен-Уолтеру было 18 лет, он стал участником смертельного ДТП в Манчестере. Футболист, управляя автомобилем Mercedes, на скорости около 56 миль в час врезался в Nissan Micra. В результате аварии погибли водитель автомобиля Кульват Сингх, 32 года, и его сестра Равель Каур, 37 лет. Двое сыновей Каур, находившиеся на заднем сиденье, получили травмы.

Меппен-Уолтер признал вину по двум эпизодам, связанным со смертельным ДТП. В феврале 2013 года суд приговорил его к 16 месяцам тюремного заключения, а также лишил права управлять автомобилем на три года.

После отбытия наказания Меппен-Уолтер продолжил футбольную карьеру и выступал за ряд клубов из низших английских дивизионов, в частности Карлайл Юнайтед, Стокпорт Каунти, Чорли и Телфорд Юнайтед. В 2025 году он покинул Бери и с тех пор не выступал за профессиональные клубы.

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