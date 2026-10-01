Аргентина без Месси обыграла Боливию

В четверг ночью на стадионе в Кордове сборная Аргентины уверенно победила команду Боливии со счетом 4:0. Основным событием матча стало то, что команда играла без Лионеля Месси.

Это было первое появление Альбиселесте на поле после того, как в конце августа мировая звезда объявила о завершении карьеры в национальной сборной. Это был также первый матч аргентинцев после болезненного поражения от Испании в овертайме в финале чемпионата мира.

В отсутствие долголетнего лидера, капитанскую повязку получил Кристиан Ромеро, а в атаке проявили себя другие игроки. Счет в матче открыл Лаутаро Мартинес, который в начале первого тайма удачно ударил за пределами штрафной площадки. Еще до перерыва Нико Пас удвоил преимущество ближним ударом.

Во второй половине встречи сам Ромеро увеличил счет до разгромного, а финальную точку в матче поставил Хосе Мануэль Лопес, зафиксировав окончательные 4:0.

Аргентина - Боливия — 4:0

Голы: Мартинес 19, Пас 29, Ромеро 54, Лопес 86.

Лионель Месси покидает сборную в статусе абсолютного рекордсмена: на его счету 125 голов (21 из которых - на чемпионатах мира) в 207 сыгранных матчах. Фанаты смогут попрощаться с легендой 6 октября - в Буэнос-Айресе состоится специальный прощальный матч суперзвезды против сборной Бенина.

Накануне этого события, 4 октября, сборная Аргентины проведет еще одну товарищескую встречу против команды Буркина-Фасо.

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