iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аргентина без Месси обыграла Боливию

Состоялся поединок с участием финалистов чемпионата мира.
Сегодня, 12:31       Автор: Василий Войтюк
Лео Месси / Getty Images
Лео Месси / Getty Images

В четверг ночью на стадионе в Кордове сборная Аргентины уверенно победила команду Боливии со счетом 4:0. Основным событием матча стало то, что команда играла без Лионеля Месси.

Это было первое появление Альбиселесте на поле после того, как в конце августа мировая звезда объявила о завершении карьеры в национальной сборной. Это был также первый матч аргентинцев после болезненного поражения от Испании в овертайме в финале чемпионата мира.

В отсутствие долголетнего лидера, капитанскую повязку получил Кристиан Ромеро, а в атаке проявили себя другие игроки. Счет в матче открыл Лаутаро Мартинес, который в начале первого тайма удачно ударил за пределами штрафной площадки. Еще до перерыва Нико Пас удвоил преимущество ближним ударом.

Во второй половине встречи сам Ромеро увеличил счет до разгромного, а финальную точку в матче поставил Хосе Мануэль Лопес, зафиксировав окончательные 4:0.

Аргентина - Боливия — 4:0
Голы: Мартинес 19, Пас 29, Ромеро 54, Лопес 86.

Лионель Месси покидает сборную в статусе абсолютного рекордсмена: на его счету 125 голов (21 из которых - на чемпионатах мира) в 207 сыгранных матчах. Фанаты смогут попрощаться с легендой 6 октября - в Буэнос-Айресе состоится специальный прощальный матч суперзвезды против сборной Бенина.

Накануне этого события, 4 октября, сборная Аргентины проведет еще одну товарищескую встречу против команды Буркина-Фасо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: mmamania.com

Статьи по теме

Миколенко не сыграет против Северной Ирландии Миколенко не сыграет против Северной Ирландии
Онлайн-трансляция пресс-конференции Андреа Мальдеры Онлайн-трансляция пресс-конференции Андреа Мальдеры
Футбол сегодня: Клопп попробует наконец-то победить Футбол сегодня: Клопп попробует наконец-то победить
Свитолина сыграет с Синяковой Свитолина сыграет с Синяковой

Видео

Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем
Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся с Северной Ирландией в третьем туре Лиги наций
просмотров
Футбол сегодня: Клопп попробует наконец-то победить
просмотров
Свитолина сыграет с Синяковой
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров

Последние новости

Лига наций13:35
Миколенко не сыграет против Северной Ирландии
Другие страны12:31
Аргентина без Месси обыграла Боливию
Лига наций11:28
Онлайн-трансляция пресс-конференции Андреа Мальдеры
Европа10:12
Футбол сегодня: Клопп попробует наконец-то победить
Теннис09:12
Свитолина сыграет с Синяковой
Лига наций08:45
Украина - Северная Ирландия: прогноз на матч Лиги наций 2 октября
Вчера, 22:52
Лига наций22:52
"В свое время я расскажу всю правду": Роналду выступил с заявлением из-за скандала в сборной Португалии
Бокс22:30
Бокс: расписание боев
Бокс22:20
Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем
Лига наций21:42
Лишенный игрового времени Роналду со скандалом покинул расположение сборной Португалии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK