Кудривка может подписать ирландского вингера

29-летний футболист уже находится в расположении команды и может присоединиться к клубу в статусе свободного агента, сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

Шодипо имеет опыт выступлений в Англии. В частности, он играл за Куинз Парк Рейнджерс в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе английского футбола.

Также в карьере ирландца был португальский Фейренсе, выступающий во втором дивизионе страны.

Летом 2026 года Шодипо получил статус свободного агента. Это позволяет Кудривке оформить переход футболиста и заявить его после закрытия трансферного окна.

Напомним, Мальдера рассказал, кто сыграет в воротах сборной Украины в ближайших поединках.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!