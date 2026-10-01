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Футбол

Кудривка может подписать ирландского вингера

Украинский футбольный клуб Кудривка может усилиться ирландским вингером Оламиде Шодипо.
Сегодня, 16:32       Автор: Сергей Носенко
Оламиде Шодипо / Getty Images
Оламиде Шодипо / Getty Images

29-летний футболист уже находится в расположении команды и может присоединиться к клубу в статусе свободного агента, сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

Шодипо имеет опыт выступлений в Англии. В частности, он играл за Куинз Парк Рейнджерс в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе английского футбола.

Также в карьере ирландца был португальский Фейренсе, выступающий во втором дивизионе страны.

Летом 2026 года Шодипо получил статус свободного агента. Это позволяет Кудривке оформить переход футболиста и заявить его после закрытия трансферного окна.

Напомним, Мальдера рассказал, кто сыграет в воротах сборной Украины в ближайших поединках.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кудривка

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