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NAVI обыграли Xtreme Gaming и гарантировали себе топ-3 на PGL Wallachia Season 9

Украинская команда NAVI продолжает выступление на турнире по Dota 2 PGL Wallachia Season 9. В полуфинале нижней сетки "рожденные побеждать" обыграли китайскую Xtreme Gaming со счетом 2:0.
Сегодня, 20:09       Автор: Сергей Носенко
NaVi / navi.gg
NaVi / navi.gg

Благодаря этой победе NAVI гарантировали себе как минимум третье место на турнире.

Команда продолжит борьбу за выход в гранд-финал.

Следующим соперником NAVI станет LGD Gaming. Матч за выход в финал состоится 27 сентября в 11:00 по Киеву.

Победитель встретится в решающем матче с Team Yandex, которая уже обеспечила себе место в гранд-финале.

PGL Wallachia Season 9 проходит в Бухаресте с 19 по 27 сентября. Призовой фонд турнира составляет $1 млн.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi

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