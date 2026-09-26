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Футбол

"Ситуация может выйти из-под контроля": бывший руководитель клуба АПЛ оценил последствия дела Манчестер Сити

В эфире BBC Radio 4 Перслоу заявил, что дело способно запустить цепочку новых судебных исков со стороны других клубов АПЛ.
Сегодня, 16:28       Автор: Сергей Носенко
Сити / Getty Images
Сити / Getty Images

Кристиан Перслоу — бывший управляющий директор Ливерпуля и исполнительный директор Астон Виллы считает: если нарушения Сити повлияли на результаты турнирных таблиц в течение нескольких сезонов, пострадавшие команды могут требовать компенсации.

"Это своего рода вопрос: где это заканчивается? Если посмотреть на каждый сезон — девять сезонов, в которых, как мы теперь знаем, Манчестер Сити нарушал правила, — то все их 19 соперников в Премьер-лиге в том сезоне в разной степени понесли легко подсчитываемые потери", — сказал Перслоу.

Он привел в качестве примера стоимость места в турнирной таблице, а также финансовые последствия непопадания в еврокубки или вылета из Премьер-лиги.

По мнению Перслоу, потенциальный масштаб претензий может значительно увеличиться, если учитывать все девять сезонов.

"Если сложить все эти заявления за девять лет, и это только в Премьер-лиге, можно увидеть, что потенциал для того, чтобы ситуация вышла из-под контроля, огромный".

Напомним, клубы АПЛ рассматривают возможность запросить компенсацию с Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчесетр Сити

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