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Футбол

Манчестер Сити разгромил Норвич 5:0 в Кубке лиги

Манчестер Сити без проблем вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги.
Вчера, 23:18       Автор: Сергей Носенко
Флойд Самба / Getty Images
Флойд Самба / Getty Images

Хозяева вышли на поле далеко не основным составом, однако это не помешало Манчестер Сити устроить сопернику настоящий разгром.

Главным героем встречи стал 17-летний Флойд Самба. Нападающий дважды отличился в своем дебютном матче за взрослую команду Манчестер Сити. Он является сыном бывшего защитника Блэкберна и Куинз Парк Рейнджерс Кристофера Самбы.

Еще до перерыва Райан Шерки удвоил преимущество хозяев. После паузы бразилец Аллан забил свой первый гол за Манчестер Сити, а финальную точку на 90-й минуте поставил 17-летний Райан Макайду.

Следующим соперником команды станет Брайтон, который ранее драматично выбил Манчестер Юнайтед.

Кубок лиги. 1/16 финала

Манчестер Сити – Норвич – 5:0

Голы: Флойд Самба, 29, 54, Райан Шерки, 32, Аллан, 48, Райан Макайду, 90.

Напомним, Боэли покинул пост председателя правления Челси, продав свою долю акций

 

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