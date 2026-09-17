Срна рассказал о допинговой дисквалификации: "Это была очень большая жизненная школа"

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна вспомнил о допинговом скандале 2017 года, из-за которого был вынужден пропустить часть карьеры.

По словам хорвата, положительный тест стал для него шоком, поскольку он всегда очень серьезно относился к профессиональной подготовке.

"Я всегда жил в зоне комфорта, которая давала мне уверенность. И в один день — земля из-под ног. Я начинаю борьбу, выигрываю ее официально в суде, получаю паузу восемь месяцев и иду играть в Италию", — рассказал Срна в подкасте Дениса Бойко.

Футболист также отметил, что важную роль в тот период сыграла его жена, а его интересы представлял адвокат Майк Морган, который также работал с делом Михаила Мудрика.

Срна назвал этот эпизод одной из самых больших жизненных школ в своей карьере.

Кстати, нападающий Шахтера получил вызов в сборную Буркина-Фасо.

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