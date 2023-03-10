Фьюри: Усик, подписывай контракт, уродливый ублюдок

Чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) опубликовал в соцсетях видео, на котором в грубой форме призвал Александра Усика подписать контракт на бой.

"Усик, ты го**юк! Подписывай контракт, уродливый урод!", - сказал Фьюри.

Ожидается, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля в Лондоне на Уэмбли. Тайсон владеет титулом WBC, а Усику принадлежат все остальные пояса.

Ранее сообщалось, что Усик согласился на бой с Фьюри, но с ультиматумом.