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Фьюри: Усик, подписывай контракт, уродливый ублюдок

Британец вновь решил задеть словами украинца.
Сегодня, 23:04
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) опубликовал в соцсетях видео, на котором в грубой форме призвал Александра Усика подписать контракт на бой.

"Усик, ты го**юк! Подписывай контракт, уродливый урод!", - сказал Фьюри.

Ожидается, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля в Лондоне на Уэмбли. Тайсон владеет титулом WBC, а Усику принадлежат все остальные пояса.

Ранее сообщалось, что Усик согласился на бой с Фьюри, но с ультиматумом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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