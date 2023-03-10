Усик согласился на бой с Фьюри, но с ультиматумом

Чемпион WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) проведет поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

Украинский боксер согласился на предложение британца распределить гонорар за бой 70 на 30. Однако Усик выдвинул условие потенциальному сопернику - чтобы тот выплатить помощь Украине.

"Эй, жадное пузо. Я принимаю твое предложение 70 на 30, чтобы сразиться 29 апреля на Уэмбли.

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Но ты обещаешь пожертвовать Украине 1 миллион фунтов сразу после боя. И за каждый день твоей задержки вы заплатите 1% из своего кошелька украинцам. Договорились?", - сказал Усик в видео, которое опубликовал в Instagram.

Напомним, Фьюри заявил, что украинцу придется либо согласится на 30% или меньше от всей суммы за бой, либо будет драться с Даниэлем Дюбуа.