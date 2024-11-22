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Хенесс - про календар: Наш спорт довго так не протягне

Почетный президент Баварии также возмущен сложившейся ситуацией.
Сегодня, 19:35
Ули Хенесс / Getty Images
Ули Хенесс / Getty Images

Почетный президент Баварии Ули Хенесс назвал безумием переполненный европейский календарь.

Немецкий функционер заявил, что понимает, почему многие игроки отказываются ехать в сборные, однако это полнейшее безумие.

"Наш спорт долго так не протянет. Человеческие возможности ограничены. Если все будет продолжаться в том же духе, игроки просто не смогут выдерживать такие нагрузки.

Давление должно исходить от нас – клубов и самих игроков. Именно поэтому я понимаю, что первые футболисты уже начинают игнорировать вызовы в национальные сборные из-за страха получить травму.

Мы должны участвовать в Клубном чемпионате мира, потому что как Бавария мы просто не можем позволить себе поступать иначе. В Англии дела обстоят еще хуже – у них еще больше турниров.

Это безумие. Все это лишь для того, чтобы еще больше денег уходило агентам и игрокам. Так больше продолжаться не может", - цитирует Хенесса Bayern & Germany.

Ранее также Байер потерял форварда из-за травмы в сборной.

 

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ули Хенесс

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