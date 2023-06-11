Почетный президент Баварии недоволен победой Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Почечный президент Баварии Ули Хенесс встревожен победой Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

"Дело не только в Манчестер Сити. Это все, что приходит из Ближнего Востока.

Я очень беспокоюсь о том, что идет из Саудовской Аравии. Кажется, их деньги бесконечны. Мы платим за это за счет нашей цены на нефть.

Но жаловаться не имеет смысла. Мы должны найти другие способы для противодействия этому. В следующие десять лет это определенно будет непросто.

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Но преимущество в том, что они играть могут только 11 футболистов, а в команде может быть 15-16 игроков.

Так что в мире всегда будет более 50-60 хороших футболистов, и нам нужно добраться до них", – сказал Хенесс в интервью Bayern&Germany.

Напомним, в финале турнира Манчестер Сити обыграл Интер (1:0).