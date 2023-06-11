Холанд, Винисиус и Де Брюйне попали в сборную сезона Лиги чемпионов
Игроки "горожан" заняли большую часть позиций в команде.
Стала известна команда лучших футболистов Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.
Отметим в данную сборную попали лишь игроки Манчестер Сити, Интера и Реала.
Вратарь: Тибо Куртуа (Реал);
Защитники: Федерико Димарко, Алессандро Бастони (оба – Интер), Рубен Диаш, Кайл Уокер (оба – Манчестер Сити);
Полузащитники: Родри, Джон Стоунз, Кевин де Брюйне (все – Манчестер Сити);
Нападающие: Винисиус Жуниор (Реал), Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (оба – Манчестер Сити).
Ранее сообщалось, что игрок Ман Сити стал вторым в истории, выигравшим ЛЧ с двумя английскими клубами.