Холанд, Винисиус и Де Брюйне попали в сборную сезона Лиги чемпионов

Стала известна команда лучших футболистов Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

Отметим в данную сборную попали лишь игроки Манчестер Сити, Интера и Реала.

Вратарь: Тибо Куртуа (Реал);

Защитники: Федерико Димарко, Алессандро Бастони (оба – Интер), Рубен Диаш, Кайл Уокер (оба – Манчестер Сити);

Полузащитники: Родри, Джон Стоунз, Кевин де Брюйне (все – Манчестер Сити);

Нападающие: Винисиус Жуниор (Реал), Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (оба – Манчестер Сити).

Ранее сообщалось, что игрок Ман Сити стал вторым в истории, выигравшим ЛЧ с двумя английскими клубами.