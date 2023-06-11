Игрок Ман Сити стал вторым в истории, выигравшим ЛЧ с двумя английскими клубами

Скотт Карсон вписал свое имя в историю.

37-летний ветеран Манчестер Сити Скотт Карсон отметился необычным достижением после победы "горожан" в финале Лиги чемпионов.

Интересно, что до матча английский кипер был единственным игроком в составе Сити, который ранее уже выигрывал этот турнир. Карсон - победитель Лиги чемпионов 2004/05 с Ливерпулем.

А после того, как "горожане" обыграли в финале миланский Интер, англичанин стал вторым игроком в истории, который брал главный евротрофей за два разных английских клуба в современной истории кубка.

Впервые же таким достижением отметился английский нападающий Даниэль Старридж, который выигрывал Лигу чемпионов с Челси и Ливерпулем.

Ранее сообщалось, что впечатляющие достижения на свой счет записал и Пеп Гвардиола.