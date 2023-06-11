Манчестер Сити - Интер 1:0 видео голов и лучших моментов матча 10.06.23

В субботу, 10 июня, в рамках финала Лиги чемпионов встречались Манчестер Сити и Интер. Матч завершился победой англичанин со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил хавбек "горожан" Родри. Испанец отличился в середине второго тайма, принеся своей команде трофей.

Итальянский коллектив пытался отыграться всеми силами, но судьба-злодейка и Ромелу Лукаку на острие в атаке были другого мнения.

Как итог: Ман Сити впервые выигрывает Лигу чемпионов и требл, а Интер довольствуется серебром.

Вашему вниманию видеообзор матча Манчестер Сити - Интер:

Статистика матча Манчестер Сити - Интер финала Лиги чемпионов

Манчестер Сити - Интер 1:0

Голы: Родри, 68

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 7 - 14

Удары в створ: 4 - 5

Фолы: 10 - 18

Ожидаемые голы (xG): 0,80 - 1,55

Манчестер Сити: Эдерсон - Аканджи, Диаш, Аке - Стоунз, Родри, Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш - Холанд.

Интер: Онана - Дармиан, Ачерби, Бастони - Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко - Мартинес, Джеко.