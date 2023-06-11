Гвардиола - первый тренер в истории, оформивший несколько треблов

Манчестер Сити обыграл Интер со счетом 1:0 и стал победителем Лиги чемпионов.

Благодаря этому успеху "горожане" стали второй английской командой после Манчестер Юнайтед, которая сумела оформить требл.

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Пеп Гвардиола в свою очередь теперь может похвастаться более невероятным достижением.

Как сообщает ESPN Stats & Info, Гвардиола стал первым тренером в истории футбола, который оформил сразу несколько треблов.

Свою первую тройную победу испанец организовал еще во времена работы в Барселоне - тогда, по итогам сезона-2008/09 каталонцы выиграли Ла Лигу, Лигу чемпионов и кубок Испании.

Напомним, что Манчестер Сити присоединился к двум десяткам других клубов, которые хотя бы раз выигрывали Лигу чемпионов.