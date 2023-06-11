Форвард Ман Сити отметился уникальным достижением, никто ранее подобного не делал

Нападающий Манчестер Сити Хулиан Альварес стал победителем Лиги чемпионов и вместе с командой получил так называемый требл - выиграл чемпионат, кубок и ЛЧ.

Кроме того, 23-летний футболист в декабре прошлого года стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины.

Таким образом, Альварес стал первым в истории игроком, смогшим в течение одного сезона выиграть и требл и чемпионат мира.

Всего в нынешнем сезоне Альварес провел 49 матчей за Ман Сити во всех турнирах и смог отметиться в них 17 голами.