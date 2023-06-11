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Манчестер Сити - Интер 0:0: обзор матча и результат игры 10.06.2023

"Горожане" впервые в истории победили в главном клубном турнире Европы.
Сегодня, 00:02
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В субботу, 10 июня, в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка состоялся финал Лиги чемпионов, в котором сошлись английский Манчестер Сити и итальянский Интер.

На удивление, в этом матче получилось все не совсем так, как предсказывали большинство фанатов и экспертов.

Первый опасный момент возник действительно именно у Манчестер Сити после того, как Бернарду Силве немножко не хватило, чтобы переправить мяч в ворота после своего удара, но Интер ответил уже через несколько минут.

Не обошлось без помощи от Эдерсона, который создал "пожар" на ровном месте, но Лаутаро все же не сумел этим воспользоваться.

Следующий момент снова создал Эдерсон. Бразилец ошибся при выходе из ворот, чем почти воспользовался Барелла, но итальянец не сумел забить с дальней дистанции.

Почти сразу ответили "горожане". Холанд вышел на рандеву с Онана, но не сумел переиграть камерунца. Вторая атака за две минуты тоже не закончилась голом. здесь камерунцу помог рикошет.

В конце тайма для коллектива Пепа Гвардиолы появились плохие новости, ведь травму получил Кевин де Брюйне. Вместо него был вынужден выходить Фил Фоден.

Во втором тайме первый шанс возник у "нерадзурри". Лаутаро подкараулил ошибку Аканжи, но переиграть Эдерсона не сумел. 

За минуту до этого на поле появился Ромелу Лукаку и это еще сыграет ключевую роль в матче, но обо всем по порядку.

На 68 минуте Сити открыл счет в матче. После неуклюжей передачи Бернарду Силвы мяч достался Родри, который "бильярдным" ударом отправил его почти в угол ворот Онана.

Источник: Getty Images

Почти сразу Интер должен был сравнивать счет, но этому помешал как раз Ромелу Лукаку. С первой попытки забить головой Ди Марко попал в перекладину, а второй помешала нога его партнера по команде, который оказался не в том месте и не в тот момент

Через 10 минут после гола Родри Фоден мог "хоронить" Интер, но Онана сыграл невероятно, сохранив шансы для подопечных Симоне Индзаги.

Тем не менее, этими шансами не воспользовался тот же Лукаку. Имея невероятную возможность забить гол почти с метра ворот, бельгиец попал в Эдерсона, а еще через две минуты пробил мимо ворот из довольно опасной позиции.

Источник: Getty Images

Эти моменты стали последними в матче, и это означает, что победу одержал Манчестер Сити.  Для "горожан" это первый триумф в Лиге чемпионов в истории.

Статистика матча Манчестер Сити - Интер финала Лиги чемпионов

Манчестер Сити - Интер 1:0

Голы: Родри, 68

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 7 - 14
Удары в створ: 4 - 5
Фолы: 10 - 18
Ожидаемые голы (xG): 0,80 - 1,55

Манчестер Сити: Эдерсон - Аканджи, Диаш, Аке - Стоунз, Родри, Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш - Холанд.

Интер: Онана - Дармиан, Ачерби, Бастони - Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко - Мартинес, Джеко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Манчестер Сити

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