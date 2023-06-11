Манчестер Сити стал 23-м клубом, который выиграл Лигу чемпионов

Манчестер Сити обыграл в финале Лиги чемпионов Интер (1:0). Единственный гол на счету хавбека Родриго.

Для "горожан" трофей в данном турнире стал первым в истории. Теперь Манчестер Сити является 23-м победителем в истории Лиги чемпионов.

Напомним, впервые англичане сыграли в Кубке чемпионов в сезоне-1968/69, а их первый финал был в 2021 году. Тогда Ман Сити уступил Челси (0:1).

Победа в Лиге чемпионов принесла клубу 32-й трофей в истории.

Ранее сообщалось, что Де Брюйне снова не смог доиграть финал Лиги чемпионов из-за травмы.