Де Брюйне снова не смог доиграть финал Лиги чемпионов из-за травмы

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне не смог продолжить матч финала Лиги чемпионов против миланского Интера.

На 30-й минуте поединка бельгиец сигнализировал тренерскому штабу, что ему нужна медицинская помощь.

Вскоре Де Брюйне продолжил встречу, но это продлилось не долго - 31-летний игрок держался за заднюю поверхность бедра.

В итоге он так и не смог вернуться в игру. Пеп Гвардиола был вынужден делать замену - на поле появился Фил Фоден.

Как сообщает журналист ESPN Марк Огден, в последнее время именно задняя поверхность бедра тревожила Де Брюйне. По этой причине Гвардиола достаточно рано заменил его в финале кубка Англии против Манчестер Юнайтед (2:1).

De Bruyne has been managing a hamstring issue for a while and why he came off early in the FA Cup Final. Foden getting ready to come on. Huge blow for City