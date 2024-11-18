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Ман Сити попытается заменить обладателя Золотого мяча – готовы потратить 120 млн евро

Команда Гвардиолы может приобрести молодого полузащитника.
Сегодня, 15:00
Заир-Емери / Getty Images
Заир-Емери / Getty Images

Манчестер Сити заинтересован в приобретении полузащитника ПСЖ Уоррена Заира-Эмери, в котором они видят замену травмированному Родри.

Напомним, что обладатель Золотого мяча из-за тяжелой травмы выбыл фактически до конца нынешнего сезона, а без него у команды возникли серьезные проблемы.

По информации Fichajes, "горожане" могут предложить за 18-летнего футболиста 120 миллионов евро. Действующий контракт француза рассчитан до 2029 года и пока не ясно, устроит ли ПСЖ такая сумма отступных по наибольшему таланту клуба.

Заир-Эмери в нынешнем сезоне провел 14 матчей во всех турнирах по ПСЖ и забил у них два гола. Также Уоррен играет за сборную Франции, с которой занял первое место в группе и вышел в четвертьфинал Лиги наций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити ПСЖ

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