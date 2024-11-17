Лига наций: кто вышел в четвертьфинал, кто поднялся, а кто вылетел?

С 5 сентября по 20 ноября проходит групповой этап Лиги наций-24/25. Это уже четвертый розыгрыш турнира под эгидой УЕФА. Текущим чемпионом является сборная Испании.

ISPORT.UA рассказывает, как изменятся составы участников дивизионов по итогам группового этапа.

Дивизион A

Выход в четвертьфинал Лиги наций: Португалия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Испания

Плей-офф за право остаться в дивизион A: Венгрия,

Вылет в дивизион B: Босния и Герцеговина, Швейцария

Дивизион B

Прямой выход в дивизион A: Англия, Норвегия

Плей-офф за выход в дивизион A: Греция, Австрия

Плей-офф за право остаться в дивизион B: Ирландия, Словения

Вылет в дивизион C: Черногория, Казахстан, Финляндия

Дивизион C

Прямой выход в дивизион B: Швеция, Северная Македония

Плей-офф за выход в дивизион B: Словакия, Армения

Остаются в дивизионе: Кипр, Эстония, Фарерские острова

Плей-офф за право остаться в дивизион C: ...

Вылет в дивизион D: ...

Дивизион D

Прямой выход в дивизион C: Молдова

Плей-офф за выход в дивизион C: Мальта

Остаются в дивизионе: Андорра

С расписанием и результатами всех матчей Лиги наций вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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