Италия - Германия, Нидерланды - Испания, соперник для Украины: состоялась жеребьевка Лиги наций
В пятницу, 22 ноября, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций сезона-2024/25.
Плей-офф Лиги C/D
- Мальта - Люксембург
- Гибралтар - Латвия
Победители будут играть в Лиге С в сезоне-2026/27, проигравшие - в Лиге D.
Матчи состоятся 26 и 31 марта 2026 года.
Плей-офф Лиги B/C
- Косово - Исландия
- Болгария - Ирландия
- Армения - Грузия
- Словакия - Словения
Победители будут играть в Лиге B в сезоне-2026/27, проигравшие - в Лиге C.
Матчи состоятся 20 и 23 марта 2025 года.
Плей-офф Лиги А/В
- Украина - Бельгия
- Турция - Венгрия
- Австрия - Сербия
- Греция - Шотландия
Победители будут играть в Лиге A в сезоне-2026/27, проигравшие - в Лиге B.
Матчи состоятся 20 и 23 марта 2025 года.
Стадия плей-офф Лиги А
1/4 финала
- Нидерланды - Испания
- Хорватия - Франция
- Италия - Германия
- Дания - Португалия
1/2 финала
- Нидерланды/Испания - Хорватия/Франция
- Италия/Германия - Дания/Португалия
Первые и вторые команды групп Лиги А будут бороться за победу в Лиге наций.
Двухматчевые четвертьфиналы пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы в формате одного матча пройдут 4 и 5 июня 2025 года. Матч за третье место и финал состоятся 8 июня.
На ISPORT доступны расписание и результаты всех матчей Лиги наций сезона-2024/25.
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