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Италия - Германия, Нидерланды - Испания, соперник для Украины: состоялась жеребьевка Лиги наций

Сборные узнали, с кем сыграют в плей-офф турнира.
Сегодня, 13:40
Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций / Getty Images
Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций / Getty Images

В пятницу, 22 ноября, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций сезона-2024/25.

Плей-офф Лиги C/D

  • Мальта - Люксембург
  • Гибралтар - Латвия

Победители будут играть в Лиге С в сезоне-2026/27, проигравшие - в Лиге D.

Матчи состоятся 26 и 31 марта 2026 года.

Плей-офф Лиги B/C

  • Косово - Исландия
  • Болгария - Ирландия
  • Армения - Грузия
  • Словакия - Словения

Победители будут играть в Лиге B в сезоне-2026/27, проигравшие - в Лиге C.

Матчи состоятся 20 и 23 марта 2025 года.

Плей-офф Лиги А/В

Победители будут играть в Лиге A в сезоне-2026/27, проигравшие - в Лиге B.

Матчи состоятся 20 и 23 марта 2025 года.

Стадия плей-офф Лиги А

1/4 финала

  • Нидерланды - Испания
  • Хорватия - Франция
  • Италия - Германия
  • Дания - Португалия

1/2 финала

  • Нидерланды/Испания - Хорватия/Франция
  • Италия/Германия - Дания/Португалия

Первые и вторые команды групп Лиги А будут бороться за победу в Лиге наций.

Двухматчевые четвертьфиналы пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы в формате одного матча пройдут 4 и 5 июня 2025 года. Матч за третье место и финал состоятся 8 июня.

На ISPORT доступны расписание и результаты всех матчей Лиги наций сезона-2024/25.

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