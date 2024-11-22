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Футбол

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф Лиги наций

Коллектив Сергея Реброва сыграет против старых знакомых.
Сегодня, 13:28
Николай Шапаренко и Жереми Доку / Getty Images
Николай Шапаренко и Жереми Доку / Getty Images

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций.

В ходе процедуры своего соперника, с которым предстоит сыграть в марте узнала и Украина.  "Желто-голубые" сыграют против Бельгии

Матчи состоятся 20 и 23 марта.

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Отметим, что Бельгия заняла третье место в группе с Италией, Францией и Израилем, а Украина была второй в квартете с Грузией, Албанией и Чехией.

С «красными дьяволами» мы играли на Евро-2024 вничью 0:0.

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