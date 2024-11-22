Сборная Украины узнала соперника в плей-офф Лиги наций

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций.

В ходе процедуры своего соперника, с которым предстоит сыграть в марте узнала и Украина. "Желто-голубые" сыграют против Бельгии

Матчи состоятся 20 и 23 марта.

Читай также: Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций

Отметим, что Бельгия заняла третье место в группе с Италией, Францией и Израилем, а Украина была второй в квартете с Грузией, Албанией и Чехией.

С «красными дьяволами» мы играли на Евро-2024 вничью 0:0.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!