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Левандовски мог оказаться в топ-клубе АПЛ

Роберт давал согласие на переход
Сегодня, 09:59
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски рассказал, что его карьера могла пойти другим путем.

По словам нападающего, более 10 лет назад он едва не оказался в Манчестер Юнайтед, но Боруссия Дортмунд отклонила предложение манкунианцев.

"Я согласился на переход в Манчестер Юнайтед в 2012 году.

Я помню тот разговор с сэром Алексом Фергюсоном... ты не мог ему отказать.

Дортмундская Боруссия решила отклонить предложение", - заявил Роберт в подкасте, ведущим которого является легенда „красных дьяволов“ Рио Фердинанд.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок Барселоны высмеял офсайд Левандовски в игре против Реала Сосьедад.

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