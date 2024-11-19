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Экс-звезда Интера рассказал, что едва не погиб из-за алкогольной зависимости

Фредди Гуарин имел серьезные проблемы со спиртными напитками.
Сегодня, 19:33
Фредди Гуарин / Getty Images
Фредди Гуарин / Getty Images

Экс-игрок Порту, Интера, Шанхай СИПГ и сборной Колумбии Фредди Гуарин рассказал о своей алкогольной зависимости, с которой столкнулся во время футбольной карьеры.

По словам Гуарина, его проблемы начались во время пребывания в стане «нерадзурри» и продолжались после переезда в Китай.

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"Я начал зарабатывать себе имя в Италии, а потом начались другие проблемы вне поля. Стадион начал затихать, и в первый раз я очень хорошо справился с ситуацией: напился за 2 дня до матча, потом вышел на поле, забил 1-2 гола и команда выиграла.

Думаю, что все началось с нехватки совести. Я провалился во всех своих целях: как футбольных, так и личных. Я чувствовал, что у меня нет ограничений. Меня полностью захватил алкоголь, мне через агента пришли сказать, что я больше не могу оставаться в Милане: «Ты должен забрать его отсюда, сейчас..."

В Китае я знал, что такое настоящий алкоголь и с первого дня приезда я стал алкоголиком. Я вставал, чтобы пойти на тренировку, а после тренировки употреблял алкоголь. Немного отдыхал, тренировался и пил алкоголь. Так было каждый день. Это были тяжелые времена, я был полностью пьян 10 дней. Я засыпал от усталости и просыпался с пивом возле себя».

Фредди также рассказал, как из-за своей зависимости едва не погиб, выпав с 17 этажа.

"Я жил на 17 этаже и отключился от жизни, от всего. Моя реакция была такова, что я выбросился с балкона. Но была сетка, я прыгнул, и она вернула меня обратно, очевидно, я не заметил. Я не понимал, что делаю и я не знал, что произошло", - сказал Гуарин

Бывший полузащитник "повесил бутсы на гвоздь" в 2021 году. Его последним клубом был Мильонариос на Родине.
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