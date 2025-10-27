Три клуба Серии А ведут борьбу за Ким Мин Дже

Ювентус, Милан и Интер хотят подписать защитника Баварии Ким Мин Дже.

Ким Мин Дже может перейти в Серию А этим зимним трансферным окном или летом 2026 года. Отмечается, что игрок не отдаёт предпочтение какому-либо клубу.

Напомним, что 28-летний игрок ранее выступал в чемпионате Италии за Наполи. Он защищал цвета Наполи всего один сезон, а затем перешёл в Баварию за 50 миллионов евро.

В этом сезоне Ким Мин Дже принял участие в 9 матчах во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

