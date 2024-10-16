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Экс-форвард сборной Франции признался в алкогольной зависимости

Виссам Бен-Йеддер находил "спасение" в алкоголе после проблем во всех сферах жизни.
Сегодня, 17:52
Виссам Бен-Йеддер / Getty Images
Виссам Бен-Йеддер / Getty Images

Бывший футболист сборной Франции Виссам Бен-Еддер, которого судят по обвинениям в изнасиловании, признался в алкогольной зависимости.

По словам Бен-Еддера, из-за проблем в личной жизни и на поле он нашел «спасение» в алкоголе.

"У меня был сложный период в жизни, у меня были проблемы с агентами, с женой. Я пил три или четыре дня без остановки. Я пил все больше и больше, становилось все хуже.

С зависимостью я столкнулся рдва года назад, с того времени ситуация ухудшалась. Я и раньше пил, но небольшими дозами и изредка.

Мне часто изменяли, я находил спасение в алкоголе. Я признаю, что находить спасение таким образом - самая большая ошибка в моей жизни. Я пил и не помню, что произошло. Из-за алкоголя у меня проблемы с памятью. Я искренне прошу прощения», - сказал Виссам во время слушания суда.

Отметим, что экс-игрока «Les Bleus» могут осудить на 2.5 года из-за изнасилования

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция Виссам Бен-Йеддер

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