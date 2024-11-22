B8 проиграли Astralis и потеряли шансы попасть на Major

Украинский коллектив уступил во всех матчах.

В рамках европейского RMR-турнира на Shanghai Major 2024 B8 встретились с Astralis.

Для обеих команд этот матч должен был стать последним в квалификации в случае поражения.

Первой картой был Mirage. Astralis с большими проблемами взял первую половину, но во второй и в целом на карте уступили - 13:11.

Вторая карта, которой был Nuke сложилась по обратному сценарию. B8 победили на первой половине, но проиграли карту с таким же счетом, с которым выиграли первую.

Десайдером стал Ancient. Датский коллектив «разнес» украинцев в первой половине, рано расслабился во второй, однако, все же взял ситуацию под контроль и победил 10:13

Таким образом, украинская организация потеряла шансы пробиться на Major.

B8 - Astralis 1:2 (13:11, 11:13, 10:13, 10:13)

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