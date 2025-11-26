iSport.ua
B8 пробились во вторую стадию "мажора" в Будапеште

Украинская организация оформила третью победу.
Вчера, 18:44       Автор: Антон Федорцив
B8 / B8
B8 / B8

Отечественная киберспортивная команда B8 переиграла Legacy на первом этапе StarLadder Budapest Major 2025. Украинцы одолели бразильских оппонентов по CS2 на обеих картах.

Сначала B8 дожали соперника на Dust 2 (16:12). А затем украинская организация уверенно одолела Legacy на Mirage (13:5). Победа над бразильцами стала для B8 третьей на турнире.

С рекордом 3 победы, 1 поражение отечественная команда прошла во вторую стадию соревнований. Следующий соперник B8 в Будапеште определится со временем.

Напомним, накануне B8 одолели российский коллектив на "мажоре".

