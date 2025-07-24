B8 проиграли FlyQuest и вылетели из IEM Cologne

Киберспортивная организация B8 уступила австрийцам из FlyQuest. Поражение стало для украинцев вторым на турнире по Counter Strike 2 в немецком Кельне.

Сначала B8 проиграли на карте Dust II (10:13). Впрочем, дальше смогли реваншироваться на Mirage (13:11). Однако, на десайдере Inferno верх взяла FlyQuest (19:16).

Для отечественной команды турнир завершен. В свою очередь австрийская организация с рекордом 1 победа, 1 поражение продолжит борьбу в плей-ин.

Напомним, рифлер NaVI jL взял паузу в киберспортивной карьере после женитьбы.

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