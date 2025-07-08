Игрок NaVi взял паузу в киберспортивной карьере после женитьбы

Рифлер NaVi Юстинас «jL» Лекявичюс решил взять перерыв в своей киберспортивной карьере. Об этом сообщила пресс-служба «рожденных побеждать».

Литовец сядет на скамейку запасных, а его место в команде займет косовар Дрин «makazze» Шакири.

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«Сегодня мы объявляем, что Юстинас «jL» Лекавичюс решил взять перерыв от профессионального CS2 и будет переведен в неактивный статус.

Пока мы работали над вариантами усиления состава NAVI CS2, Юстинас выразил желание временно отойти от игры и сосредоточиться на своем личном состоянии.

jL стал одним из самых харизматичных и преданных игроков в истории нашей команды — искренним, эмоционально открытым и всегда полным позитивной энергии, которой он делился со всеми вокруг. Мы благодарны за все, чего мы достигли вместе, как на сервере, так и за его пределами, и желаем ему найти внутреннее равновесие, отдохнуть и перезарядиться", - говорится в заявлении украинской организации.

Несколько дней назад Юстинас женился на своей возлюбленной Камиле. В видео на своем Youtube-канале среди причин перейти в неактивный статус Юстинас называет именно свою женитьбу, а также то, что он уже не получает того же удовольствия от игры в Counter-strike, которое получал раньше.

Литовец заявил, что планирует вернуться на киберспортивную сцену через полгода или даже раньше.

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